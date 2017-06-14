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رئيس "الأركان المشتركة الأمريكية" يعلن عدم تأثر عملياتها بالشرق الأوسط جراء عزل قطر
قائد قوات مشاة البحرية الجنرال جوزيف دانفورد

رئيس "الأركان المشتركة الأمريكية" يعلن عدم تأثر عملياتها بالشرق الأوسط جراء عزل قطر

2017-06-14 01:24:58
خاص: محيط

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الجيش الأمريكي متواصلة بشكل كامل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب غرب آسيا، رغم العزل الدبلوماسي الإقليمي الجاري ضد قطر.

وذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” البريطانية أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع بين دانفورد والسيناتور الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، خلال جلسة استماع أجرتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي حول طلب وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عن ميزانية العام المالي 2018.

وردًا على سؤال عما إذا كان عزْل قطر بسبب علاقاتها بإيران وجماعة الإخوان الإرهابية تؤثر على عمليات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، قال دانفورد في إجابة مقتضبة “أنْ ليس لذلك أي تأثير”.

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