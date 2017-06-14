انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا أصدرته محكمة استئناف اتحادية يرفض إعادة العمل بمرسوم أصدره هو يقضي بمنع مواطني ست دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دخول أمريكا لمدة 90 يوما.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية الليلة عن ترامب قوله، على تويتر، “حسنا كما كان متوقعا المحكمة فعلتها مجددا حكمت ضد حظر السفر في مثل هذه الظرفية الخطرة من تاريخ بلادنا. المحكمة العليا”.

وقد قدمت إدارة ترامب في 2 يونيو الجاري التماسا إلى المحكمة العليا للسماح لها بالمضي قدما في تنفيذ أمر حظر السفر، فيما أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو أمس قرار محكمة فدرالية في هاواي بتعليق تنفيذ مرسوم الرئيس حول الهجرة.