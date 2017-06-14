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تداول كراسة طالب بالثانوية حاصل على 5 درجات بالإنجليزى
مكتب التنسيق ـ الثانوية العامة‎

تداول كراسة طالب بالثانوية حاصل على 5 درجات بالإنجليزى

2017-06-14 00:36:54

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة لغلاف كراسة امتحان الإنجليزى لأحد طلاب الثانوية العامة تم تصويرها من داخل أحد الكنترولات، تبين حصول حصوله على 5 درجات ونصف فقط من إجمالى مجموع درجة الامتحان، حيث ظهرت كراسة الطالب جميع المقدرين والمراجعين الذين شاركوا فى تصحيح ورقة الامتحان.

وتعليقا على، ذلك قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه جارى تتبع الصورة المتداولة للوصول عن الشخص المسئول عن تصويرها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك تعليمات واضحة بعدم اصطحاب التليفونات المحمولة داخل الكنترولات، كما تم التشديد على جميع العاملين بالكنترولات بالحفاظ على سرية العمل بها.

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