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قوات الأمن تخلي سبيل الصحفيين المقبوض عليهم أمام النقابة
نقابة الصحفيين

قوات الأمن تخلي سبيل الصحفيين المقبوض عليهم أمام النقابة

2017-06-14 00:19:51

أخلت قوات الأمن، منذ قليل، سبيل كل من كمال خليل، القيادي العمالي، ومحمد منير، الصحفي، الذي تم القبض عليهم، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الصحفيين المعتصمين أعلى سلالم نقابة الصحفيين؛ للتنديد بالاعتراض على تمرير اتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، في أبريل من العام الماضي، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وكانت قوات الأمن حاصرت مبنى نقابة الصحفيين، وأغلقت أبوابها الرئيسية لمنع خروج المعتصمين الذين جاء على رأسهم حمدين صباحي، يحيى قلاش، وخالد علي.

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