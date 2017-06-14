أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ، استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث تشهد حركة السفر والوصول كثافة في التشغيل؛ نظرا لعودة المعتمرين، إضافة إلى عودة العاملين بالخارج، خاصة من دول الخليج؛ لقضاء عطلة عيد الفطر.

وأضافت مصادر بمطار القاهرة، أن آخر أيام شهر رمضان تشهد كثافة كبيرة في التشغيل، وزيادة عدد الرحلات للشركات العاملة بالمطار، تزامنا مع عودة المصريين من الخارج لقضاء عطلة عيد الفطر، إضافة إلى الجسر الجوي لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الدفع بأعداد إضافية لمواجهة كثافة التشغيل، منعا للتكدس والزحام داخل الصالات، موضحة أنه يرجى عقد اجتماعات للتنسيق لعودة العاملين بالخارج والمعتمرين.