طرح تذاكر السوبر الأوروبي بين "ريال مدريد" و"مانشستر يونايتد" 4 يوليو المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن طرح تذاكر مباراة السوبر الأوروبى، والتى ستجمع بين ريال مدريد الإسبانى بطل دورى أبطال أوروبا، ومانشستر يونايتد الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي ، 4 يوليو المقبل على الموقع الرسمى لليويفا.

وأكد الموقع الرسمى لليويفا، أنه بإمكان المشجعين الحصول على تذاكر المباراة المرتقبة والتى تقام فى الثامن من أغسطس المقبل على ملعب “فيليب الثانى بمقدونيا، يوم 4 يوليو المقبل.

وأشار اليويفا - فى بيانه - إلى أنه بإمكان أى شخص شراء تذاكر بحد أقصى لأربعة أفراد فقط، بدء من الموعد المذكور سلفا.

وكان ريال مدريد تغلب في نهائي دوري أبطال أوروبا على يوفنتوس الإيطالى بنتيجة 4-1، بينما فاز مانشستر يونايتد بنهائي الدوري الأوروبي على أياكس أمستردام الهولندى 2-صفر.