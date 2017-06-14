فجرت جيسي، ابنة الفنان المصري طارق النهري، والذي تم القبض عليه بتهمة تهربه من حكم مؤبد مفاجأة جديدة في القضية.

جيسي ابنة الفنان المصري قالت: « إن والدي متواجد حاليًا في منزله بين أولاده، وأن كل ما حدث من أخبار هي شوشرة لا أكثر، والموضوع لا يستحق تضخيمه».

وكانت عدد من الأخبار تداولت حول القبض على الفنان ونصب كمين له في منطقة السيد زينب، بينما قالت أخبار أخرى أنه قام بتسليم نفسه، وأكد الفنان أشرف زكي خبر القبض عليه.

وذكرت عدد من التقارير أن الفنان متهرب من حكم صادر ضده بعد اتهامه بالتورط في قضية حرق المجمع العلمي.