اكتسح منتخب كولومبيا لكرة القدم نظيره الكاميروني برباعية نظيفة، خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز بمدينة خيتافي الإسبانية، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب الكولومبي جيمس رودريجيز في الدقيقة 16، وياري مينا (هدفين) في الدقيقتين 31 و52، وخوسيه إسكييرو في الدقيقة 85.

وأنهى المنتخب الكاميروني المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد نديب تامبي في الدقيقة 47.

ويستعد المنتخب الكولومبي لمواجهة فنزويلا يوم 31 أغسطس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، حيث يحتل المنتخب الكولومبي المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

فيما يستعد المنتخب الكاميروني للمشاركة في كأس القارات التي تُقام خلال الفترة من 17 يونيو الجاري حتى الثاني من يوليو المقبل، حيث يخوض منافسات البطولة في المجموعة الثانية بجوار منتخبات تشيلي وأستراليا وألمانيا.