تستهل مجلة “الكلمة”، التي تصدر من لندن، ويرأس تحريرها الدكتور صبري حافظ، عددها الجديد، العدد 122 لشهر يونيو 2017، بدعوة جريئة من الباحث والمفكر السوداني، محمد محمود، لإلغاء مادة الردّة في القانون السوداني.

وتتناول في أكثر من مقال قضية العرب المحورية: قضية فلسطين، متوقفة عند وثيقة حماس الأخيرة التي تراها المجلة “ليست إلا طلبًا لعضوية نادي التسويات المغشوشة، وكيف أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني هم الذين يقدمون الأمل الوحيد الباقي في زمن الهرولة وراء سراب السلام”.

ويهتم العدد كذلك بمجموعة من القضايا الفكرية الجديرة بالتأمل، مثل جدلية المثقف والسلطة، أو مساءلة مفهوم العلمية في العلوم الاجتماعية، أو التعرف على حدود الأدب المقارن، أو البعد الحضاري في الرحلة، أو الطبيعة الشعرية المراوغة لكتابة السيرة، لكنه يهتم بشكل موسع بالتناول النقدي لجديد الواقع الأدبي العربي على اتساع الوطن العربي، من مورفولوجيا الزمن وحركة السرد في الرواية السودانية، إلى فضاء المتخيل الجمالي في شعر تميم البرغوثي في فلسطين، إلى استخدام الموازيات الرمزية في توليد الرؤى الشعرية في ديوان شعري من مصر، أو التعرف على شراك التماهي والحياد في الرواية المغربية، أو شراك الأحلام والأوهام في الرواية الأردنية، أو روح همنجواي في الرواية اليابانية، والتعامل مع التاريخ في الرواية المصرية، أو تمزق العائلة والمجتمع في الرواية الجزائرية.

فضلًا عن احتفاء العدد كالعادة بالنصوص الإبداعية ومراجعات الكتب، حيث قدمت رواية جديدة من سوريا، مع قصص من مختلف البلدان العربية. وباب شعر الذي قدم فيه ديوان شعر من السودان، وقصائد لشعراء من مختلف البلدان العربية. كما ينطوي العدد على طرح العديد من القضايا ومتابعة منجزات الإبداع العربي؛ مع أبواب (الكلمة) المعهودة من دراسات وشعر وقص ونقد وكتب ورسائل وتقارير وأنشطة ثقافية.

في باب دراسات، يتابع مصطفى يوسف اللداوي، تناوله لانتفاضة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من أجل الحرية والكرامة، ويكشف عصام شرتح عن “فضاء المتخيل الجمالي في شعر تميم البرغوتي” وعلاقاته الزمكانية، أحمد ضحية يقدم معالجة نقدية لـ”الاستهلال: موروفولوجيا الزمن وحركة السرد” في معالجة نقدية لإحدى الروايات السودانية، وتقارب الزهرة حمودان رواية “شرك الهوى” من خلال أقانيم “شرك التماهي والحياد”، ويكتب جميل حمداوي عن “المثقف والسلطة”، في حين تتناول هدى قزع “الأدب المقارن” نشأته واتجاهاته المختلفة.

أما أحمد الفران، فيتابع مساءلة “مفهوم العلمية في العلوم الاجتماعية”، ويكشف محمد سيد عبدالمريد عن “تشكيل الموازيات الرمزية لإنتاج الرؤى الشعرية” في تناوله لديوان شعري جديد، ويستقرأ محمد أعزيز “البعد الحضاري في الرحلة”، كاشفا عن التقاء الواقعي بالمتخيل في هذا الجنس المتفرد.

باب شعر يحتفي بديوان الشاعر السوادني عادل سعد يوسف “حريق.. يباب يزهر في جهات الأرض”، ونصوص الشعراء: نمر سعدي، ديمة محمود، حكيم نديم الداوودي، محمد بلمو، ناجح فليح الهيتي. وينشر باب السرد رواية المبدع السوري باسم سليمان “نوكيا”، الى جانب قصص المبدعين: سمير غالي، ماهر طلبه، صفوت فوزي، رياض كاظم، كاظم الحلاق، السيد نجم.

في باب النقد، يكتب كاظم الحلاق عن “كارلوس المكسيكي”، ويقرأ محمد محمود “مادة الردة في السودان وجسارة المواجهة”، وفي مقام كتابة على الكتابة يراجع عاطف سليمان “نصف ذكريات كائن لطيف” لذكريات الشاعر السويدي الكبير ترنسترومر.

ويقدم محمد سيف الدولة “وثيقة حماس: طلب عضوية في نادي التسوية”، وعن الكتابة القصصية عند لطيفة باقا يقارب عبدالواحد مفتاح سماتها، في حين يخصص محمد سمير الخطيب مقاله لتقديم المنجز النقدي للراحلة نهاد صليحة “وصورة الناقد الحداثي”، ويذهب عبداللطيف الركيك إلى “تاريخ المغرب القديم وإشكالية بداية العصر التاريخي” في مقاربة جديدة لأسئلة البحث العلمي وحفرياته.

أما حسن الطويل، فيسائل “مبادئ الصياغة الأدبية في أخبار أبي العباس السبتي”، وتستعيد مريم بوعود في “معجزة الأدب العربي” الباحث مصطفى صادق الرافعي، ويرصد سعيد بوكرامي “تجربة التشكيلي المنصوري الإدريسي وشغف الألوان”، ويرصد محمد صبحي مسارات سيرة الناقد سمير فريد “رحيل هادئ في زمن الثورة المجهضة”.

في باب كتب، يقدم حامد فضل الله، أحد الكتب الألمانية الحديثة التي تتناول الوضع الراهن في سوريا، ويتوقف شوقي عبدالحميد يحيى مع كاتبة ترى “التاريخ المصري.. أهداني حبا”، ويتأمل حاتم الصكر “بانوراميا” “رواية “هنا الوردة”.. عن الأحلام والأوهام وما بينهما”، ويكتب عبدالعزيز المقالح عن تجربة عبدالرزاق الربيعي الشعرية من “قصائد الحرب الى قصائد الحب”، ويقربنا أنطوان جوكي، كيف استطاعت “الجزائرية كريمة بيرجيه أن تروي تمزق عائلة ومجتمع”، وتكتب مودي بيطار عن “روح همنغواي” في نص موراكامي، ويقدم ياسر جاسر قاسم مجموعة قصصية “خط أزرق ـ خط أحمر”، ويختتم محب جميل الباب بـ”مدائح القلق والوحدة”.