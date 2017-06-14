قال د.خالد عزب، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف، أن المجلس الدولي للمتاحف أصدر قائمة حمراء لمنع الإتجار في عدد من القطع الأثرية السورية المسروقة، تضم القائمة عدد 33 قطعة محددة المعالم تعود إلى حقب متعددة، منها قطع تحمل نقوشًا مسمارية وآرامية وسريانية، وكذلك دمى طينية من الصلصال، وتمائم وتعاويذ ومنحوتات عاجية وأواني فخارية ومعدنية وأرضيات من الفسيفساء عبارة عن مشاهد طبيعية تمثل البيئة السورية.

وهذه القطع مسروقة من متحف معرة النعمان، وكان قد عثر عليها في قرية التمانعة وهي تعود للنصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد، كما تضم القائمة قطعًا سرقت من متحف دمشق الوطني منها بلاطات من القيشاني، وبلاطة من الزجاج المذهب ذي زخارف على شكل صليب، وكذلك اسطرلاب معدني من العصر الإسلامي يعود للقرن السادس عشر الميلادي، وكان محفوظًا في متحف دمشق الوطني.

كما ضمت القائمة عملات أثرية تعود للحقبة الإغريقية وعملات رومانية وإسلامية، وقد ناشد المجلس الدولي للمتاحف متاحف العالم ودور المزادات، وتجار الفن وجامعي التحف، عدم التعامل مع هذه القطع. وأضاف أنه يجب التعامل مع أي قطعة خرجت من سوريا بحرص شديد والتأكد من المستندات الخاصة بها؛ حيث إن ملكية أية قطعة على هذه القائمة تعود للدولة السورية.

وأشار عزب إلى أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تحمي التراث السوري، بخاصة اتفاقية اليونسكو الصادرة عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية واتفاقية اليونسكو لعام 1972 المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.