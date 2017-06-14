يفتتح الفنان العالمي كريس دو بوربج في 11 يوليو المقبل، الدورة السادسة من مهرجان “أعياد بيروت”.

ومن المقرر أن تشمل الدورة السادسة من المهرجان مسرحية “بنت الجبل”، والتي ستُعرض يومي 20 و21 يوليو المقبل، من إخراج المسرحي الكبير روميو لحود، وببصمة خاصة لكل من بديع أبو شقرا وألين لحود ونخبة من الممثلين.

كما تشمل “أعياد بيروت” إحياء الفنان وائل كفوري لحفلته في 22 يوليو، كما تقدم الفنانة إليسا أجمل أغانيها في 3 أغسطس.