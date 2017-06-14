صدر عن أكاديمية الشعر كتاب جديد بعنوان “محمد ولد عبدي .. مُقاربات ونصوص جديدة” من جمع وإعداد ابنة الشاعر الراحل عائشة محمد عبدي.

تضمّن الكتاب رؤية نقدية للأديب الموريتاني الراحل، بعنوان “أفق التخطّي” التي قدّم من خلالها ولد عبدي نظرته للواقع الشعري الموريتاني الحديث، مُتناولا بالتحليل محاور قصيدة النثر، الاقتصاد اللغوي، والموروث الشعبي.

كما تضمّن الكتاب سبعة نصوص شعرية مٌبدعة للراحل. وفصلا ً بعنوان “اللطائف العبدية” وهي مجموعة خواطر نادرة كتبها في أواخر أيام حياته، عبارة عن تأملات في القرآن الكريم والكون والوجود والحياة، وقد صاغها بأسلوب لغوي نادر، وبثّ فيها من رؤيته الفكرية ونظراته الثاقبة، مما يجعلها تدخل إلى القلب دون استئذان.

وتضمّن الكتاب قصيدة مطوّلة للشاعر بعنوان “النظم الموثوق في اللفيف المفروق”، وباقة من أبيات شعرية شكلت أجوبة لأسئلة المسابقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول “السيرة النبوية”.

ويقول د.ولد متالي لمرابط بن أحمد في تقديمه للكتاب: أعمال ولد عبدي تُعلن عن نفسها عبر إشراقاتها اللغوية والفنية الفاتنة، وتحاور القارئ لتغريه بملامسة البهاء الذي تحتضنه، فهو في كتاباته النقدية الباحث العلمي الذي ينطلق من تصوّرات ومفاهيم نقدية واضحة، محللا الوقائع النصية عبر رؤية خاصة تنطلق من أسس قرائية عتيدة، وبأسلوب شاعري جذاب، وهو في مجال الإبداع راهب الفن السحري الذي يتصوّف في صومعة الذات بحثاً عن مجهول القصيدة وكيمياء الإبداع. إنّه الشاعر الذي يمتلك أسلوبه ولغته الخاصة، ورؤيته النظرية والإبداعية لكتابة جديدة، فيما يظل باستمرار متأبطا ً روح الجمال، ومُعانقاً سحر الكلمة، بحثاً عن الشعر، ذلك الكائن اللازوردي الذي يأتي ولا يأتي.

رحل الناقد والشاعر والأديب د.محمد ولد عبدي في 28 ديسمبر 2014 بأبوظبي بعد صراع مع المرض، عن عُمر ناهز الـ 50 عاماً. نال محمد ولد عبدي، شهادة الدكتوراه في الآداب عام 2007، تخصص المناهج النقدية الحديثة والنص العربي القديم، وذلك من كلية الآداب، بجامعة محمد الخامس بالرباط، وقد تقدم بأطروحة تحت عنوان: ” السياق والأنساق في الشعر الموريتاني في القرن العشرين.