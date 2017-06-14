1800 - اغتيال القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في حديقة قصره بالقاهرة على يد الطالب الشامي الأزهري سليمان الحلبي.

1830 - القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر.

1846 - المستوطنون الأوروبيين في كاليفورنيا يقررون الثورة ضد الحكم المكسيكي والتي كانت جزءً منه، وقد إستغل الأمريكيون هذه الفرصة ودخلت قواتهم إليها وضمتها إليها إلى أن تنازلت عنها المكسيك بعام 1848.

1900 - هاواي تصبح جزء من الولايات المتحدة.

1920 - البدء بتشييد سور الكويت الثالث وذلك بعد معركة حمض.

1934 - عقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر والزعيم الإيطالي الفاشستي بينيتو موسوليني، وهو اللقاء الذي فتح الباب أمام تحالف استراتيجي بين البلدين فيما عرف باسم محور برلين / روما، وهو المحور الذي خاض الحرب العالمية الثانية.

1940 - القوات النازية تدخل العاصمة الفرنسية باريس.

1952 - تدشين أول غواصة نووية.

1962 - تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء.

1967 - المركبة الفضائية الأمريكية «ماينر» تتجه نحو كوكب الزهرة بحثًا عن أوجه الحياة.

1982 - نهاية الحرب بين إنجلترا والأرجنتين حول جزر فوكلاند.

1985 - منظمة تطلق على نفسها اسم «حركة المضطهدين في الأرض» تخطف طائرة طائرة TWA الرحلة رقم 847 المتجهة من أثينا إلى روما.

1989 - الملكة إليزابيث الثانية تمنح رئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان لقب فارس، وهو أرفع الألقاب في المملكة المتحدة وذلك بعد نحو نصف عام من خروجه من البيت الأبيض.

2003 - حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي يعزل ابنه الأكبر الشيخ خالد من ولاية العهد ويعين ابنه الشيخ سعود مكانه.

2007 - حركة حماس تسيطر بالقوة على قطاع غزة، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يصدر قرارًا بإقالة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية ويعين سلام فياض رئيسًا لحكومة انتقالية.

2010 - مجلس النواب العراقي يعقد جلسة بروتوكلية هي الأولى منذ انتخابه في 7 مارس، وقد استمرت الجلسة عشر دقائق أدى خلالها النواب اليمين ورفعت بعدها لتبقى مفتوحة إلى حين اتفاق الكتل الفائزة على من يتولى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب.

2012 - المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي والذي أقره مجلس الشعب لمنع ترشح من كان يعمل ضمن نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالانتخابات الرئاسية، كما أمرت المحكمة ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب وذلك للأعضاء المنتخبين على المقاعد الفردية وهذا ما يعني حسب الحكم بحل المجلس كاملًا.

2013 - فيضان يضرب ولاية أوتاراخند في الهند تؤدي إلى مقتل 5700 شخص وفقدان أكثر من 20000 شخص.