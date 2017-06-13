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بعد إقالة مدير التحقيقات الفيدرالي.. النائب العام الأمريكي يبرئ نفسه
النائب العام الامريكي

بعد إقالة مدير التحقيقات الفيدرالي.. النائب العام الأمريكي يبرئ نفسه

2017-06-13 23:52:41
خاص: محيط

نفى النائب العام الأمريكي جيف سيشونز، لعبه اي دور في طرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمز كومي، وذلك خلال جلسة الاستماع للجنة مجلس النواب التي تحقق في مزاعم تواصل مسؤولين في ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين روس وتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 20166.

كما نفى سيشونز بشدة - حسب ما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة “الجارديان” البريطانية - اليوم الثلاثاء، مزاعمالتواطؤ مع روسيا، موضحا انه يقدر جهود لجنة مجلس النواب للتحقيق في تلاعب روسيا في الانتخابات الرئاسية الامريكية لعام 20166.

وقال سيشونز “أنا أشجع أي جهد للوصول إلى اي تلاعب، وسأجيب على جميع أسئلة اللجنة”، مستدركا انه لن ينتهك ما وصفه بواجبه للحفاظ على سرية بعض المحادثات مع الرئيس ترامب.

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