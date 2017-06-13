المحكمة الاقتصادية توقف عرض «في اللا لا لاند» لهذا السبب.. صور

قضت المحكمة الاقتصادية بوقف عرض مسلسل «في ال لا لا لاند» للفنانة دنيا سمير غانم على قناة سي بي سي.

المحكمة أخذت هذا القرار بعد اثبات واقعة التعدي على المصنف الفني، والذي يحمل اسم «الجزيرة»، وهو نفس قصة العمل، وقام بتأليفه رأفت عبدالفتاح.

رأفت عبدالفتاح أثبت من خلال المحكمة أنه تم التعدي على مؤلفه والذي تم تسجيله في المصنفات الفنية، بينما كان هناك مفاوضات معه لإنتاج المسلسل، ولكنه فوجئ بتغيير طفيف في السيناريو وعرضه باسم آخر.

وقد عرض رأفت عبدالفتاح على المحكمة كافة الوثائق التي تثبت كلامه وتسجيله للمصنف الفني، وبموجبها اتخذت المحكمة قرار بوقف المسلسل.

«في ال لا لا لاند» بطولة دنيا سمير غانم، شيماء سيف، سمير غانم، حمدي الميرغني.