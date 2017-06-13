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اشتباكات بين الأمن والمعتصمين بنقابة الصحفيين
الجمعية العمومية للصحفيين ـ نقابة الصحفيين

اشتباكات بين الأمن والمعتصمين بنقابة الصحفيين

2017-06-13 23:47:02

شهد محيط نقابة الصحفيين وقوع اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من الصحفيين المعتصمين، احتجاجًا على مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وذلك أثناء قيام الصحفيين المحتجين بتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة اعتراضا على تمرير اتفاقية “تيران وصنافير”.
جاء ذلك بالتزامن مع دعوة أكثر من 600 عضو بالجمعية العمومية للصحفيين من بينهم أعضاء بالمجلس للاعتصام بمقر النقابة مساء أمس الإثنين احتجاجا على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود، التي بموجبها يتم التنازل عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

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