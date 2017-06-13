حركة تنقلات موسعة بمديرية أمن الجيزة2017-06-13 23:43:48
اعتمد اللواء هاشم العراقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة التابعة للمديرية.
شملت الحركة التي شارك فيها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نقل الرائد هاني إسماعيل، رئيس مباحث البدرشين إلى قسم شرطة الجيزة، والرائد أحمد سمير رئيسًا لمباحث الشيخ زايد، والرائد إسلام المهداوي رئيسًا لمباحث قسم أول أكتوبر.
كما تمت ترقية الرائد أحمد صبحي معاون مباحث أطفيح إلى منصب رئيس مباحث البدرشين، وتم نقل اثنين من معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة إلى قسم شرطة العمرانية وفرقة غرب الجيزة.
وشملت الحركة تعيين الرائد محمد الصغير، رئيسًا لمباحث الهرم، والمقدم أحمد المحمودي من إدارة التحريات بالمديرية إلى منصب رئيس مباحث كرداسة، كما تم نقل الرائد مجدي موسى من قسم أول أكتوبر والرائد محمد علي رئيس مباحث قسم ثانِ أكتوبر إلى قطاع الجنوب، وتصعيد النقيب مصطفى الشربيني إلى منصب رئيس مباحث قسم ثانِ أكتوبر.
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حركة تنقلات موسعة بمديرية أمن الجيزة
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