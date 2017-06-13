أكد مستشار الملك السعودي وأمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، أن المملكة ترحب بضيوف الرحمن ولم تمنع مسلمًا من دخول المسجد الحرام، حسب ما أفادت قناة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل، منذ قليل.