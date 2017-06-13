قال الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية: إنه يعتب على رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، مشيرا إلى أنه لا يحترم الشعب أو النواب، بسبب تعليقاته على بعض النواب من ممثلي الشعب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساء”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية “دريم”، أن قضية تيران وصنافير يجب أن تحال إلى المحكمة الدستورية العليا أو الاستفتاء الشعبي.