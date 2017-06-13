 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 12:39 صباحاً
روابط سريعة
شفيق: أعتب على رئيس مجلس النواب بصفتي مواطنًا مصريا
احمد شفيق

شفيق: أعتب على رئيس مجلس النواب بصفتي مواطنًا مصريا

2017-06-13 23:36:16

قال الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية: إنه يعتب على رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، مشيرا إلى أنه لا يحترم الشعب أو النواب، بسبب تعليقاته على بعض النواب من ممثلي الشعب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساء”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية “دريم”، أن قضية تيران وصنافير يجب أن تحال إلى المحكمة الدستورية العليا أو الاستفتاء الشعبي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3