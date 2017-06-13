سفير الإمارات في واشنطن: المزيد من الضغط الاقتصادي قد يفرض على قطر إذا لم يتغير موقفها

أكد سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة أنه المزيد من الضغط الاقتصادي قد يفرض على قطر إذا لم يتغير موقفها أو سلوكها السياسي .

ونقلت قناة “سكاي نيوز بالعربية” اليوم الثلاثاء، عن العتيبة قوله: “أكدنا للولايات المتحدة أنه ما من خطوات نتخذها ستؤثر في عمليات قاعدة العديد في قطر”، مشيرا إلى أنه لا توجد أبعاد عسكرية لما نقوم به الآن مع دولة قطر.

وكشف أنه سيتم تسليم الولايات المتحدة قريبا لائحة مطالب دول الخليج من قطر.