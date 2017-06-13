 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 12:41 صباحاً
روابط سريعة
سفير الإمارات في واشنطن: المزيد من الضغط الاقتصادي قد يفرض على قطر إذا لم يتغير موقفها
يوسف العتيبة السفير الاماراتى بامريكا

سفير الإمارات في واشنطن: المزيد من الضغط الاقتصادي قد يفرض على قطر إذا لم يتغير موقفها

2017-06-13 23:25:33
متابعات

أكد سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة أنه المزيد من الضغط الاقتصادي قد يفرض على قطر إذا لم يتغير موقفها أو سلوكها السياسي .

ونقلت قناة “سكاي نيوز بالعربية” اليوم الثلاثاء، عن العتيبة قوله: “أكدنا للولايات المتحدة أنه ما من خطوات نتخذها ستؤثر في عمليات قاعدة العديد في قطر”، مشيرا إلى أنه لا توجد أبعاد عسكرية لما نقوم به الآن مع دولة قطر.

وكشف أنه سيتم تسليم الولايات المتحدة قريبا لائحة مطالب دول الخليج من قطر.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3