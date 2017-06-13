طالبت فرنسا بسحب المساعدات الأمريكية لشركة “بوينج” لصناعة الطائرات؛ نظرا لتأثير البالغ لذلك على السوق العالمي للطائرات التجارية وتسببه في ضرر كبير لشركة “إيرباص” الفرنسية.

وقال متحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه وفقا للخلاصات الصادرة عن فريق من منظمة التجارة العالمية يوم 9 يونيو، فإن الولايات المتحدة واصلت منح مساعدات غير قانونية لـ”بيونج” مما يمثل انتهاكا لقواعد المنافسة العادلة.

وأضاف المتحدث أن الدفاع عن المصالح الصناعية والتجارية لشركاتنا يمثل أولوية في العمل الدبلوماسي الفرنسي.

وكان الاتحاد الأوروبي -الذي يدافع عن مصالح شركة “إيرباص”- أكد أن شركة “بيونج” الأمريكية وواشنطن لم تلتزما بقرار صادر في عام 2012 من منظمة العمل الدولية بحظر حصول الشركة على مليارات الدولارات من الإعانات المختلفة من الحكومة الأمريكية، وكذلك سحبها.

من جانبها، اعتبرت منظمة التجارة العالمية أن التبعات السلبية على المصالح الأوروبية شملت فقط ثلاث طائرات ذات ممر واحد بيعت لعملاء في الإمارات وكندا وأيسلندا.