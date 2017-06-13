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نائب رئيس الامارات وولى عهد ابوظبى يلتقيان ملك البحرين
العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى

نائب رئيس الامارات وولى عهد ابوظبى يلتقيان ملك البحرين

2017-06-13 23:10:40
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التقى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى قصر البطين اليوم الثلاثاء، مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذى يزور الإمارات حاليا حيث تم بحث آخر التطورات على الساحة العربية .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية”وام” أنه جرى -خلال اللقاء- تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستند إلى دعائم قوية من المحبة والأخوة والتفاهم والعمل المشترك.

وكان الملك حمد قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى مطار الرئاسة في أبوظبي وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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