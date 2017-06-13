ألقت قوات الأمن منذ قليل، القبض على كل من كمال خليل، القيادي العمالي، والصحفي محمد منير، وأحمد النقر وعمرو عبد الغني، وأحمد الأهواني وميرفت السعدني، وأحمد بهجت، ورامي أحمد، أثناء الوقفة الاحتجاجية أعلى سلالم نقابة الصحفيين للتنديد بتمرير اتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية في أبريل من العام الماضي، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وكانت قوات الأمن حاصرت منذ قليل، مبنى نقابة الصحفيين، وأغلقت أبوابها الرئيسية؛ لمنع خروج المعتصمين الذين جاء على رأسهم: حمدين صباحي، يحيى قلاش، وخالد علي، وعصام كامل.

يذكر أن نحو 600 صحفي من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة، دعوا إلى اعتصام اليوم الثلاثاء، داخل مقر النقابة بوسط القاهرة؛ رفضًا لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.