اختمم وزير الدولة بالخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة الإثيوبية، وتوجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

والتقي المريخي، بحسب تقارير إعلامية، خلال زيارة أديس أبابا، برئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين، ووزير الخارجية الإثيوبي، وبحث معهما العلاقات الثنائية وتطورات الأزمة الخليجية.

ومن المقرر أن يزور المريخي بعد السودان، بعضا من دول القرن الإفريقي

وقالت مصادر عربية رسمية لوسائل إعلام تركية إن المريخي زار أيضًا الصومال، الأحد الماضي، حيث التقى الرئيس محمد عبد الله فرماجو”.

وجاءت زيارة المسؤول القطري لإثيوبيا، بعد يومين من زيارة مبعوث العاهل السعودي المستشار الملكي أحمد بن عقيل الخطيب، لأديس أبابا، التقى خلالها ديسالين.