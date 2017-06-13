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خالد علي ينضم إلى اعتصام نقابة الصحفيين
خالد علي

خالد علي ينضم إلى اعتصام نقابة الصحفيين

2017-06-13 22:56:06

وصل خالد علي، رئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس، منذ قليل، إلى نقابة الصحفيين؛ للمشاركة في الاعتصام الذي دعا له اليوم عدد من الصحفيين، من بينهم أعضاء مجلس النقابة، اعتراضًا على تمرير البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

ويذكر أن نحو٦٠٠ صحفي من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، دعو إلى اعتصام اليوم الثلاثاء، داخل مقر النقابة بوسط القاهرة؛ رفضًا لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

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