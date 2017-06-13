أقر مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الثلاثاء، إتمام صفقة أسلحة للسعودية تقدر قيمتها بـ510 مليون دولار وتشمل توريد ذخائر موجهة، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية.

وكان مسئول فى الكونجرس أكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونجرس الأسبوع الماضى إنها تخطط للبدء قريبا فى تسليم ذخائر دقيقة التوجية للسعودية بموجب اتفاق لبيع أسلحة يعود إلى عام 2015.