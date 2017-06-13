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الكونجرس الأمريكى: إتمام صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 510 مليون دولار
الكونجرس الامريكي

الكونجرس الأمريكى: إتمام صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 510 مليون دولار

2017-06-13 22:53:05
وكالات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الثلاثاء، إتمام صفقة أسلحة للسعودية تقدر قيمتها بـ510 مليون دولار وتشمل توريد ذخائر موجهة، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية.

وكان مسئول فى الكونجرس أكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونجرس الأسبوع الماضى إنها تخطط للبدء قريبا فى تسليم ذخائر دقيقة التوجية للسعودية بموجب اتفاق لبيع أسلحة يعود إلى عام 2015.

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