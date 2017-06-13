

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن موقف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر معروف من جماعة الإخوان، حيث أنه تعرض لعدة محاولات اغتيال على أيديها.

جاء ذلك تعقيبا على بيان عاجل ألقاه النائب مصطفى كمال الدين حسين حول مسلسل “الجماعة” الجزء الثاني، الذي اعتبر أن فيه تشويها لتاريخ مصر والمؤسسة العسكرية ومجلس قيادة الثورة، حيث تساءل: كيف يعقل أن يتم تصوير الزعيم جمال عبد الناصر على أنه يتلقى أوامر من سيد قطب ؟ مطالبا بوقف عرض المسلسل فورا.

وأضاف عبد العال “لا نملك سوى توجيه التحية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في قاعة المجلس .