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عبد المنعم سعيد يتهم بعض القوى بالتصعيد في قضية تيران وصنافير
تيران وصنافير‎

عبد المنعم سعيد يتهم بعض القوى بالتصعيد في قضية تيران وصنافير

2017-06-13 22:47:52

اتهم الدكتور عبد المنعم سعيد، المدير الأسبق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بعض القوى السياسية، بتصعيد بعض القضايا بدون مبرر.

وقال، خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت القاهرة » تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على فضائية «أون لايف»، أن المواطن لم يستطع التفريق بين حقيقة ملكية تيران وصنافير سواء للسعودية أو لمصر؛ بسبب حالة التخبط، لافتا إلى أن حالة تبادل الاتهامات بالتخوين، ليس لها دليل واضح.

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