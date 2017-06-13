 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 10:56 مساءً
روابط سريعة
نواب 25 - 30 ينهون اعتصامهم بمجلس النواب
الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

نواب 25 - 30 ينهون اعتصامهم بمجلس النواب

2017-06-13 22:40:00

أنهى نواب 25 - 30 اعتصامهم بمجلس النواب، بعدما أعلنوا اعترضهم على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود.

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة.

جاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من إجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، وإحالتها للجنة الأمن القومى بالبرلمان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3