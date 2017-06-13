أنهى نواب 25 - 30 اعتصامهم بمجلس النواب، بعدما أعلنوا اعترضهم على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود.

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة.

جاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من إجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، وإحالتها للجنة الأمن القومى بالبرلمان.