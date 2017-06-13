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قرار جمهوري بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية

2017-06-13 22:33:48

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية.
وتشمل التعديلات أن يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الوزراء وذلك لمدة أربع سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة مماثلة أخرى.
كما تتضمن التعديلات أن يكون للبورصة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس البورصة وعضوية كل من نائب رئيس البورصة وممثل عن البنك المركزي وثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ وممثلين اثنين عن الشركات المقيدة بالبورصة من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعضوين من ذوي الخبرة من المستقلين يختارهما رئيس الوزراء وتكون مدة المجلس أربع سنوات.

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