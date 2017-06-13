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النيابة تأمر بحبس النائب السابق محمد العمدة 15 يوما على ذمة التحقيق
شعار النيابة العامة

النيابة تأمر بحبس النائب السابق محمد العمدة 15 يوما على ذمة التحقيق

2017-06-13 22:29:04

قررت النيابة العامة بأسوان، تحت إشراف المستشار عمرو محمود المحام العام لنيابات أسوان، حبس النائب السابق محمد العمدة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، والذي ألقي القبض علية أمس/الإثنين/.
وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع النائب السابق محمد العمدة، لإتهامة بالتحريض ضد مؤسسات الدولة عبر وسائل الإعلام وحيازته منشورات تحريضية .
وكانت مأمورية مشتركة من الأمن الوطني، ومباحث مديرية أمن أسوان ألقت القبض على عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة كوم أمبو بأسوان محمد محمود على حامد الشهير بـ”محمد العمدة” أمس.
يذكر أن محمد العمدة يعمل محام حر، وكان عضوا لمجلس الشعب ووكيلا للجنة التشريعية خلال برلمان عام 2012 والمعروف باسم برلمان الإخوان والذي تم حله عقب، بسقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسى.

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