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إصابة عماد متعب في مران الأهلي
عماد متعب

إصابة عماد متعب في مران الأهلي

2017-06-13 23:35:43
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تعرض عماد متعب نجم الأهلي للإصابة في وجه القدم بمران الفريق مساء اليوم الثلاثاء، حيث غادر الملعب ولم يستطع إكمال التدريب.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة الجمعة المقبل في الجولة الـ31 لمسابقة الدوري.

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