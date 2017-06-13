"الصحة": الانتهاء من كافة قوائم الانتظار لمرضى فيروس "سي"

قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، إنه تم الانتهاء من كافة قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، وأن عدد المرضى الذين يتم تسجيلهم في الشهر حوالى 8 آلاف مريض، بما ...