أكد السيناتور الجمهوري جون ماكين، أنه لا يمكن السماح لقطر بالاستمرار في تمويل منظمات إرهابية تقتل الجنود الأمريكيين، مطالبا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بضرورة إرسال وزير الدفاع إلى الدوحة بهدف التأكيد على هذه النقاط.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع فى الكونجرس اليوم الثلاثاء، لوزرير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، وفقا لقناة “العربية الإخبارية”.

وشدد ماكين على ضرورة تغيير الدوحة سلوكها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكثير سيظهر في المستقبل بشأن الأسباب التي أثارت الأزمة مع الدوحة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في وفت سابق - قطر بأنها داعم تاريخي للإرهاب، داعياً دول الخليج ودول الجوار لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب.