 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 12:41 صباحاً
روابط سريعة
المفوضية الأوروبية تقاضي ثلاث دول رفضت استقبال طالبي اللجوء
المفوضية الاوروبية

المفوضية الأوروبية تقاضي ثلاث دول رفضت استقبال طالبي اللجوء

2017-06-13 23:12:32
متابعات

باشرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إجراءات لإقامة دعوى قضائية ضد (بولندا وهنغاريا والتشيك)، لرفضها قبول الأشخاص الساعين للجوء.

وقال مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس - في مؤتمر صحفي أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - إنه “من المؤسف ألا تتخذ جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا الإجراء اللازم، بالرغم من دعواتنا المتكررة للتعهد بنقل المهاجرين”، مضيفا أنه لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات ضد هذه الدول الثلاث الأعضاء لمخالفتها التعهدات.

وأعرب المسؤول الأوروبي، عن أمنيته بأن تراجع هذه الدول الأعضاء موقفها وتساهم بشكل عادل.

وفي تعليق على الخطوة القضائية، قال رئيس الوزراء التشيكي بوجوسلاف سوبوتكا، إن “جمهورية التشيك لا تتفق مع نظام نقل (المهاجرين).

وكانت الحكومتان البولندية والهنجارية، رفضتا قبول أي شخص بموجب خطة وافق عليها أغلب زعماء الاتحاد الأوروبي في 2015 لنقل مهاجرين من دولتي الحدود الخارجية للتكتل وهما إيطاليا واليونان للمساعدة في تخفيف العبء عنهما، فيما قبلت جمهورية التشيك، 12 شخصا في بادئ الأمر، لكنها أعلنتت بعد ذلك إنها لن تستقبل المزيد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3