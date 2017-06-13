باشرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إجراءات لإقامة دعوى قضائية ضد (بولندا وهنغاريا والتشيك)، لرفضها قبول الأشخاص الساعين للجوء.

وقال مسؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس - في مؤتمر صحفي أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - إنه “من المؤسف ألا تتخذ جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا الإجراء اللازم، بالرغم من دعواتنا المتكررة للتعهد بنقل المهاجرين”، مضيفا أنه لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات ضد هذه الدول الثلاث الأعضاء لمخالفتها التعهدات.

وأعرب المسؤول الأوروبي، عن أمنيته بأن تراجع هذه الدول الأعضاء موقفها وتساهم بشكل عادل.

وفي تعليق على الخطوة القضائية، قال رئيس الوزراء التشيكي بوجوسلاف سوبوتكا، إن “جمهورية التشيك لا تتفق مع نظام نقل (المهاجرين).

وكانت الحكومتان البولندية والهنجارية، رفضتا قبول أي شخص بموجب خطة وافق عليها أغلب زعماء الاتحاد الأوروبي في 2015 لنقل مهاجرين من دولتي الحدود الخارجية للتكتل وهما إيطاليا واليونان للمساعدة في تخفيف العبء عنهما، فيما قبلت جمهورية التشيك، 12 شخصا في بادئ الأمر، لكنها أعلنتت بعد ذلك إنها لن تستقبل المزيد.