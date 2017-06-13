رئيس مجلس النواب القبرصي: الجيش التركي في قبرص يهدد السلام في المنطقة2017-06-13 22:18:59
قال رئيس مجلس النواب القبرصي ديمتريس سيلوريس، إن وجود الجيش التركي في قبرص يهدد السلام والاستقرار في المنطقة بشكل عام.
وأضاف سيلوريس - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، خلال زيارته الرسمية إلى السويد تلبية لدعوة من نظيره السويدي أوربان أهلين حسبما نقلت وكالة أنباء “سي إن إيه” القبرصية - أن حل المشكلة القبرصية يجب أن يحترم حقوق الإنسان وأن يكون مستندا إلى مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي.
وعقد سيلوريس اجتماعا مع نظيره السويدي، اعقبه اجتماع موسع بمشاركة الوفد القبرصي مع رؤساء وأعضاء لجنان البرلمان السويدي المختصين في الشئون الخارجية وشئون أوروبا والثقافة.
وركز الاجتماع مع رئيس البرلمان السويدي على مناقشة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” والعلاقات الثنائية وكذلك مشكلة قبرص.
وخلال الاجتماع مع رئيس البرلمان السويدي، أكد سيلوريس أن وجود الجيش التركي في قبرص لا يؤثر فقط على السلام في الجزيرة، ولكن أيضا يهدد السلام في المنطقة المطلة على البحر المتوسط بشكل عام، مشدداً على أن حل الأزمة القبرصية يجب أن يصب في صالح الشعب القبرصي لا الشعب التركي أو شعب أي دولة أخرى.
يذكر أن جزيرة قبرص منقسمة منذ عام 1974، عندما دخلت القوات التركية إلى الجزيرة واستولت على 37% أراضي الجزيرة ، وتجري حالياً محادثات تقودها الأمم المتحدة بين الرئيس القبرصي نيكوس أناستسيادس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي منذ مايو 2015 بهدف إعادة توحيد الجزيرة تحت سقف اتحادي.
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