بالصور..أوراق "تيريزا ماي" تطير أمام "ماكرون" فى حدائق الإليزيه2017-06-13 22:07:48
يبدو أن نتائج الانتخابات التشريعية البريطانية التى ذهبت بالأغلبية المطلقة لحزب رئيسة الوزراء تيريزا ماى لا تزال تسيطر عليها، مما جعلها مضطربة أمام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، لتسقط أوراق بيان المباحثات الثنائية أرضا بفعل الهواء فى حديقة قصر الإليزيه، حسب الصور التى نشرتها “وكالة رويترز” للأنباء أثناء الاجتماع الذى جمع بينهما اليوم الثلاثاء.
وقال ماكرون المدافع عن وحدة “الاتحاد الأوروبى” بعد أن ساعد ماى فى لملمة أوراقها إن “الباب مازال مفتوحا كما هو واضح” إذا ما غيرت بريطانيا تفكيرها بشأن البقاء داخل الاتحاد الأوروبي” .
من جانبها قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بحزم أن المفاوضات حول بريكست ستبدأ “الأسبوع المقبل”.
وكانت ماى قد خسرت الأغلبية المطلقة لحزبها بعد أن غامرت بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة تمكنها من اتخاذ اجراءات قوية لإسراع وتيرة الخروج من الإتحاد الأوروبى “بريكست”، وهو ما دفعها فى نهاية المطاف بقبول تشكيل حكومة أقلية بعد لقاءها بالملكة إليزابيث الثانية الجمعة الماضية .
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