قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا صباح غد الأربعاء، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في حضور ممثلي الحكومة.

وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، في أعقاب إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القوم، أن اللجنة ستنظر الاتفاقية من منظور الأمن القومي، مؤكدًا أن الاتفاقية قتلت بحثًا، وأخذت وقتًا كافيًا في المناقشات، وأصبحت واضحة وجلية أمام جميع النواب الآن.

وعما إذا ستعقد اللجنة جلسات متعددة لنظر تفاصيل الاتفاقية، أكد عامر أن أعضاء اللجنة شاركوا في جلسات الاستماع التي عقدت على مدار 3 أيام داخل اللجنة التشريعية، واستمعوا للخبراء والمتخصصين في التخصصات المختلفة، سواء الجغرافية أو التاريخية، أو فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، وتمت مناقشة جميع الجوانب الفنية والجغرافية والتاريخية.