محافظ الجيزة: مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات إزالة التعديات على أملاك الدولة2017-06-13 21:51:44
منح محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي مهلة 48 ساعة لمديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والأوقاف والري والصرف، بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن، لرفع مخلفات إزالة التعديات على أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء محمد كمال الدالي لاجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب المحافظ لشئون الأحياء اللواء علاء الهراس، ونائب المحافظ لشئون المراكز والمدن اللواء أسامة شمعة، ونائب المحافظ لشئون المجتمع والمرأة الدكتورة منال عوض، ومديري المدريات ورؤساء الأحياء والمدن.
كما كلفهم محافظ الجيزة بإعداد بيان تفصيلي بما تمت إزالته وما لم تتم إزالته، والحالات التي لم يصدر بشأنها قرار إزالة خلال فترة بدء الحملة الخاصة بإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت من يوم 16 مايو الماضي وحتى اليوم.
وكلف اللواء كمال الدالي كذلك رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الخدمات بتعيين نوبتجيات على مدار اليوم خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتأمين احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات لهم.. لافتا إلى أن عيد الفطر هذا العام يأتي في ظروف حساسة ولابد أن تتخذ جميع الأجهزة بالمحافظة احتياطاتها لتأمين الاحتفالات، وإنشاء غرف للطوارئ والاستعداد لأية أحداث قد تقع لتزامن موعد العيد مع قرب احتفالات ثورة 30 يونيو.
من جانبه، أعلن وكيل وزارة التضامن بالجيزة مجدي حسن أنه سيتم صرف مساعدات لمتضرري حريق سوق إمبابة، والذي وقع نهاية شهر مايو الماضي.. مشيرا إلى أنه سيتم صرف الإعانات بواقع 25 ألف جنيه لكل أسرة من الذين وصلت الحريق لشققهم السكنية، كما سيتم صرف 15 ألف جنيه لكل صاحب محل، و10 آلاف جنيه لكل صاحب باكية، و5 آلاف جنيه لكل صاحب كشك، وألفين جنيه لكل صاحب فاترينة.
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
محافظ أربيل: منظمة قطرية قدمت الوجبات التي سممت النازحين العراقيين
أعلن محافظ أربيل نوزاد هادي اليوم الثلاثاء اعتقال سبعة أشخاص على خلفية تسمم مئات النازحين العراقيين في مخيمي حسن شام وخازر قرب مدينة الموصل العراقية ؛ بعد تناولهم ...Tue, 13 Jun 2017 16:03:09 GMT
-
ظريف يتهم السعودية بالتخطيط لتفجيري طهران
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، من أوسلو، السعودية بالوقوف وراء تفجيري طهران. وقال ظريف إن المسئولين السعوديين أعلنوا صراحة وبشكل علني ...Tue, 13 Jun 2017 12:53:56 GMT
-
رئيس غينيا يدعم قرارات مقاطعة قطرTue, 13 Jun 2017 07:44:22 GMT
-
أردوغان: عزل قطر يخالف تعاليم الإسلام
شجب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء عزل قطر، ووصفه بأنه “لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية” وقال إن الأساليب المستخدمة مع قطر غير مقبولة وبمثابة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
وزير إماراتى: شرط وحيد مفتاح حل الأزمة مع الدوحة
أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أن مفتاح حل ازمة الدول العربية مع قطر هو نبذ سياسة دعم التطرف والإرهاب، التي تنتهجها الدوحة. وقال قرقاش في ...Tue, 13 Jun 2017 19:57:19 GMT
-
بريطانيا تنظم أول حدث دولي للدراجات على أراضيها أواخر شهر يوليو
تنظم بريطانيا أول حدث دولي للدراجات على أراضيها ضمن منافسات الرجال بالجولة العالمية في 30 يوليو المقبل عندما ينطلق سباق رايد لندن-سوري. وأعلن الاتحاد الدولي ...Tue, 13 Jun 2017 19:47:16 GMT
-
روسيا: إجراءات فض احتجاجات المعارضة "عادية وقانونية"
ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية عن فلاديمير جاباروف النائب الأول لرئيس اللجنة قوله ” حتى عندما احتفلت روسيا بيوم عيدها وخرج الناس ...Tue, 13 Jun 2017 20:00:32 GMT