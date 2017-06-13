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محافظ الجيزة: مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات إزالة التعديات على أملاك الدولة
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة‎

محافظ الجيزة: مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات إزالة التعديات على أملاك الدولة

2017-06-13 21:51:44

منح محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي مهلة 48 ساعة لمديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والأوقاف والري والصرف، بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن، لرفع مخلفات إزالة التعديات على أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء محمد كمال الدالي لاجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب المحافظ لشئون الأحياء اللواء علاء الهراس، ونائب المحافظ لشئون المراكز والمدن اللواء أسامة شمعة، ونائب المحافظ لشئون المجتمع والمرأة الدكتورة منال عوض، ومديري المدريات ورؤساء الأحياء والمدن.
كما كلفهم محافظ الجيزة بإعداد بيان تفصيلي بما تمت إزالته وما لم تتم إزالته، والحالات التي لم يصدر بشأنها قرار إزالة خلال فترة بدء الحملة الخاصة بإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت من يوم 16 مايو الماضي وحتى اليوم.
وكلف اللواء كمال الدالي كذلك رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الخدمات بتعيين نوبتجيات على مدار اليوم خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتأمين احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات لهم.. لافتا إلى أن عيد الفطر هذا العام يأتي في ظروف حساسة ولابد أن تتخذ جميع الأجهزة بالمحافظة احتياطاتها لتأمين الاحتفالات، وإنشاء غرف للطوارئ والاستعداد لأية أحداث قد تقع لتزامن موعد العيد مع قرب احتفالات ثورة 30 يونيو.
من جانبه، أعلن وكيل وزارة التضامن بالجيزة مجدي حسن أنه سيتم صرف مساعدات لمتضرري حريق سوق إمبابة، والذي وقع نهاية شهر مايو الماضي.. مشيرا إلى أنه سيتم صرف الإعانات بواقع 25 ألف جنيه لكل أسرة من الذين وصلت الحريق لشققهم السكنية، كما سيتم صرف 15 ألف جنيه لكل صاحب محل، و10 آلاف جنيه لكل صاحب باكية، و5 آلاف جنيه لكل صاحب كشك، وألفين جنيه لكل صاحب فاترينة.

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