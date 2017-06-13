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روسيا: إجراءات فض احتجاجات المعارضة "عادية وقانونية"
الشرطة الروسية

روسيا: إجراءات فض احتجاجات المعارضة "عادية وقانونية"

2017-06-13 21:57:10
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قالت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد ‏الروسي اليوم الثلاثاء إن الإجراءات التي اتبعت لتفريق مظاهرة لأنصار زعيم ‏المعارضة أليكسي نافالني أمس الاثنين “عادية وقانونية”.‏

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية عن فلاديمير ‏جاباروف النائب الأول لرئيس اللجنة قوله ” حتى عندما احتفلت روسيا بيوم عيدها ‏وخرج الناس للمشاركة في الاحتفالات حاولت حفنة من أنصار نافالني إفساد هذه ‏الاحتفالات ..
وعندما اتبعت إجراءات أراها عادية وقانونية لتفريقهم حتى لا يفسدوا ‏على الناس احتفالهم هب الغرب فورا ليحثنا على إيلاء اهتمام للاستخدام المفرط ‏للعنف”.

وكانت الشرطة الروسية قد فضت أمس الاثنين مظاهرات مناهضة للحكومة في وسط موسكو واعتقلت عشرات المتظاهرين بعد القبض على زعيم المعارضة أليكسي نافالني بينما كان يغادر منزله للانضمام إلى الاحتجاجات.

واحتشد عدة آلاف من المحتجين بينهم الكثير من الشباب في وسط موسكو استجابة لدعوة من نافالني وهتفوا “روسيا بلا بوتين” و”روسيا ستتحرر”.

وقالت السلطات في موسكو أمس الاثنين إن المظاهرات غير قانونية ونشرت مئات من أفراد قوات الأمن التي تحركت لاعتقال مشاركين ونقلتهم إلى حافلات.

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