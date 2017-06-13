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بالصور.. بروكسل تشهد انطلاق أول أوليمبياد لكبار السن بين السبعين والتسعين
بروكسل تشهد انطلاق أول أوليمبياد لكبار السن بين السبعين والتسعين

بالصور.. بروكسل تشهد انطلاق أول أوليمبياد لكبار السن بين السبعين والتسعين

2017-06-13 22:22:25
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استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل أول “أوليمبياد لكبار السن” اليوم الثلاثاء، مما يتيح الفرصة للسكان المحليين، الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و 96، فرصة للتنافس فى مجموعة من الرياضات المختلفة فى الملعب الوطنى.

وشارك أكثر من 130 من كبار السن، في أنشطة تتراوح بين رمي الكرة، والتريض، والموسيقى، وتطلق تلك المسابقات لتتماشى مع مبدأ مؤسس الأوليمبياد، البارون بيير دي كوبرتين، من أن المشاركة أهم من الفوز.

وقررت بروكسل، إطلاق الطبعة الأولى من تلك الأوليمبياد، لتعزيز الأنشطة الخارجية للمسنين فى مجال الرعاية، وكجزء من دفعة لجعل العاصمة البلجيكية أكثر ملاءمة لكبار السن.

وأكد المشاركون، أن الحصول على السعادة من الممكن تحقيقه فى كل سن.

انطلاق أول أوليمبياد لكبار السن4

انطلاق أول أوليمبياد لكبار السن3

انطلاق أول أوليمبياد لكبار السن

6انطلاق أول أوليمبياد لكبار السن

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2انطلاق أول أوليمبياد لكبار السن

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