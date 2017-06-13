تحت عنوان الإبداع في مواجهه الإرهاب، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، في إطار إحتفالات قطاع الصندوق بشهر رمضان الكريم، يقام حفل الفنانة رحاب مطاوع وأمسية شعرية لعدد من الشعراء، وذلك الخميس 15 يونيو الموافق 20 رمضان، في التاسعة والنصف مساء، بقصر الأمير طاز بالخليفة.

وتغني الفنانة حاب مطاوع عدد من أغاني الزمن الجميل بمصاحبة فرقة “طرب زمان”، قيادة الموسيقار عاطف إمام، وتقدم مجموعة من أشهر الأغاني لرياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب

يسبق حفل الغناء، أمسية شعرية لعدد من كبار الشعراء هم الحساني حسن عبد الله، مسعود شومان، رجب الصاوي، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله .