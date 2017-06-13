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قطاع التعليم العام يعتمد نتيجة مادة الفيزياء للثانوية العامة بنسبة 76.1ِ%
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

قطاع التعليم العام يعتمد نتيجة مادة الفيزياء للثانوية العامة بنسبة 76.1ِ%

2017-06-13 21:46:13

اعتمد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، الدكتور رضا السيد حجازي، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الفيزياء بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017، حيث بلغت نسبة النجاح 76.1%.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن عدد أوراق العينة العشوائية لمادة الفيزياء التي أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها يوم الأحد الماضي بلغ (14194) كراسة امتحان، وبلغ عدد الناجحين (10807) طلاب/ طالبات.
جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (214) طالبا/ طالبة من إجمالي عدد طلاب العينة.

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