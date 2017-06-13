اعتمد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، الدكتور رضا السيد حجازي، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الفيزياء بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017، حيث بلغت نسبة النجاح 76.1%.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن عدد أوراق العينة العشوائية لمادة الفيزياء التي أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها يوم الأحد الماضي بلغ (14194) كراسة امتحان، وبلغ عدد الناجحين (10807) طلاب/ طالبات.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (214) طالبا/ طالبة من إجمالي عدد طلاب العينة.