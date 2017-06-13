نادي روما يعلن التعاقد مع "دي فرانشيسكو" مديرا فنيا جديدا لمدة موسمين2017-06-13 21:42:25
أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء ، أنه تم التعاقد مع إوزيبيو دي فرانشيسكو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، وذلك بعد أدائه المتميز مع ساسولو طوال المواسم الأربعة الماضية.
وجاء في بيان نادي العاصمة: “روما سعيد بإعلان تعيين إوزيبيو دي فرانشيسكو، مديرا فنيا جديدا للفريق، ووقع المدرب (47 عاما) عقدا مع النادي لمدة موسمين يمتد حتى عام 2019”.
ويأتي دي فرانشسيكو، الذي كان لاعبا في روما وتوج معه بلقب الدوري عام 2001 ، خلفا للمدير الفني السابق لوتشيانو سباليتي الذي انتقل لتدريب إنتر ميلان في التاسع من يونيو الجاري.
من جانبه، قال دي فرانشيسكو - في تصريح نشره نادي الذئاب - “أنا سعيد جدا بالعودة إلى روما وتدريب فريق يمثل الكثير بالنسبة لي.. سأبذل كل جهدي لهذا الفريق كي يحقق النتائج التي يستحقها”.
وبرز دي فراشيسكو في السنوات الماضية، واشتهر بتقديم كرة قدم هجومية، والقيام بعمل مميز مع الشباب، وأخرج العديد من نجوم المنتخب الإيطالي تحت 21 عاما.
وقاد المدرب فريق ساسولو من دوري الدرجة الثانية في إيطاليا إلى أن تأهل لبطولة الدوري الأوروبي، ولكنه الآن يستعد لتحد جديد مع روما الذي يطمح منذ عدة سنوات للتويج بلقب “السيري آ”.
كما ستسنح له قيادة فريق العاصمة للعب في بطولة دوري الأبطال الأوروبي، بعد أن استطاع روما إنهاء موسم 2016-2017 المنقضي في مركز الوصافة المؤهل مباشر لدور المجموعات في الموسم المقبل.
ويأتي التعاقد مع دي فرانشيسكو عقب إنهاء “الكابيتانو”، توتي، مسيرته مع روما في آخر مباريات الدوري الشهر الماضي أمام جنوى.
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