 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 10:53 مساءً
روابط سريعة
بريطانيا تنظم أول حدث دولي للدراجات على أراضيها أواخر شهر يوليو
الاتحاد الدولي لسباق الدراجات

بريطانيا تنظم أول حدث دولي للدراجات على أراضيها أواخر شهر يوليو

2017-06-13 21:36:43
أ ش أ

تنظم بريطانيا أول حدث دولي للدراجات على أراضيها ضمن منافسات الرجال بالجولة العالمية في 30 يوليو المقبل عندما ينطلق سباق رايد لندن-سوري.

وأعلن الاتحاد الدولي للدراجات، اليوم الثلاثاء، توسيع جدول سباقات الجولة العالمية في أغسطس الماضي ليضيف عشرة سباقات جديدة لتمتد الجولة إلى 15 دولة خلال تسعة أشهر.

ومن المقرر أن تنضم بريطانيا لدول تستضيف فعاليات بالجولة العالمية لأول مرة مثل قطر والإمارات وتركيا والولايات المتحدة.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان، في بيان: “هذا السباق من أكبر الأحداث العالمية في رياضة الدراجات وأنا سعيد بانضمامه للجولة العالمية”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3