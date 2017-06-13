بريطانيا تنظم أول حدث دولي للدراجات على أراضيها أواخر شهر يوليو

تنظم بريطانيا أول حدث دولي للدراجات على أراضيها ضمن منافسات الرجال بالجولة العالمية في 30 يوليو المقبل عندما ينطلق سباق رايد لندن-سوري.

وأعلن الاتحاد الدولي للدراجات، اليوم الثلاثاء، توسيع جدول سباقات الجولة العالمية في أغسطس الماضي ليضيف عشرة سباقات جديدة لتمتد الجولة إلى 15 دولة خلال تسعة أشهر.

ومن المقرر أن تنضم بريطانيا لدول تستضيف فعاليات بالجولة العالمية لأول مرة مثل قطر والإمارات وتركيا والولايات المتحدة.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان، في بيان: “هذا السباق من أكبر الأحداث العالمية في رياضة الدراجات وأنا سعيد بانضمامه للجولة العالمية”.