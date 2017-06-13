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عمال المترو يطالبون وزير النقل بـ4.5 ملايين جنيه منحة العيد
قطار مترو الانفاق المكيف

عمال المترو يطالبون وزير النقل بـ4.5 ملايين جنيه منحة العيد

2017-06-13 21:43:36


قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن عمال المترو طالبو بسرعة رفع مذكرة لوزير النقل للموافقة على منحة عيد الفطر المبارك والمقدرة بـ4.5 ملايين جنيه بمعدل 650 جنيها للعامل الواحد.

وقال عمال المترو في طلبهم، إن المنحة كان المفترض أن تزيد نظرا لارتفاع الأسعار وحالة الغلاء التي يعيشها المواطنون خلال الفترة الأخيرة، ولكن عمال المترو لم يطلبوا الزيادة عن منح عيد الفطر التي يتم صرفها خلال السنوات الماضية، وتم الاكتفاء بالمنحة المقررة سنويا بـ650 جنيها لكل عامل من عمال المترو الذين يقدر عددهم بـ 7000 عامل.

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