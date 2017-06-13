اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي- رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة- نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الفيزياء، بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017.

وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء التي أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها، يوم الأحد الماضي، على النحو التالي:

- عدد أوراق العينة (14194) كراسة امتحان.

- عدد الناجحين (10807) طلاب/ طالبات.

- النسبة المئوية للنجاح (76.1%).

وجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (214) طالبا/ طالبة من إجمالي عدد طلاب العينة، وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول (2082) طالبا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى أقل من (100%).

- حصول (2392) طالبا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%).

- حصول (2224) طالبا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%).

- حصول (1924) طالبا/ طالبة على شريحة من (60%) إلى أقل من (70%)

-حصول (1971) طالبا/ طالبة على شريحة من (50%) إلى أقل من (60%)