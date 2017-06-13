أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أن مفتاح حل ازمة الدول العربية مع قطر هو نبذ سياسة دعم التطرف والإرهاب، التي تنتهجها الدوحة.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “تصريحات الأخ عادل الجبير اليوم لخصت الموقف، كلام واقعي عاقل يعززه موقع السعودية ودورها، المفتاح هو نبذ سياسة دعم التطرف والإرهاب”.

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن عن استعداد بلاده تقديم مساعدات طبية وغذائية للقطريين، مؤكدًا أن مقاطعة قطر ليست حصارا ومؤكدّا على أن المملكة والدول المقاطعة تمارس حقها السيادي لحماية أمنها من أي تهديد.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون إن السعودية مارست حقها السيادي عندما اتخذت إجراءاتها ضد الدوحة.