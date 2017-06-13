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"الاستدراج".. "كمائن إرهابية" لاصطياد الشرطة الفرنسية والبلجيكية
الشرطة الفرنسية

"الاستدراج".. "كمائن إرهابية" لاصطياد الشرطة الفرنسية والبلجيكية

2017-06-13 21:31:51
متابعات

بات متطرفون يستخدمون طريقة جديدة لاستدراج أفراد الشرطة في بلجيكا وفرنسا، والتي يخشى قوات الأمن أن تسبب في مقتل العديد منهم.

وبحسب صحيفة “فان مينوت” الفرنسية، فإن هذه الطريقة تسمى “استدراج”، حيث يقوم إرهابيون بقرصنة أرقام تليفون منزل، ويقومون بإرسال طلب استغاثة للشرطة هاتفيا، وحينما يصل أفراد الشرطة يجدون أنفسهم في كمين.

وقال العقيد نيكولا دوفيناج، رئيس قوات المكافحة ضد الجريمة أن الاستدراج هو قيام إرهابيين بإطلاق دعوة استغاثة بعد قرصنتهم لهاتف وأجهزة تواصل أحد المنازل، قبل أن يطلقوا دعوة استغاثة من أجل جعل الشرطة تتدخل”.

وتابع العقيد أنه حتى الآن، الذين ينفذون هذه الطريقة الخبيثة، هم شباب غير ناضج”.

ولفتت الصحيفة إلى أن العام الماضي شهد عشرة عمليات “استدراج” للشرطة سواء في فرنسا أو بلجيكا، لكن هناك مخاوف من تفاقم هذه العمليات، وموضحة أن العديد من حالات الإصابات وقعت بسبب هذه الحوادث.

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