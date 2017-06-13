لقيت سيدة مسنة مصرعها، فيما أصيب 7 آخرين؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي سوزوكي بالطريق الصحراوي، بالقرب من قرية البرشا التابعة لمركز ملوي.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، إخطارًا من عمليات النجدة، يتضمن بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي سوزوكي، ومصرع وإصابة مواطنين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين انقلاب سيارة ملاكي سوزوكي بالطريق الصحراوي، بالقرب من قرية البرشا، بمركز ملوي، كان مستقلوها في طريقهم لأداء واجب عزاء بإحدي قرى مركز سمالوط، شمال المحافظة، كما تبين مصرع «سعيدة باسيلي متى» ٧٥ سنة، فيما أصيب كل من: «جوزيف حنين شفيق» ٥٠ سنة، أنور شفيق فيلبس، ٧٣ سنة، وأبنائه؛ نادية، ٢٢ سنة، مينا، 39 سنة، دميانة، 27 سنة، مرثا إبراهيم أيوب، ٣٢ سنة، ومينا بيشوي، سنتين.

وبعرض الضحايا على الطب الشرعي أفاد بوفاة الأولى متأثرة بإصابتها بنزيف بالمخ والبطن والحوض، وكسر بالساق اليسرى، فيما تراوحت إصابات المواطنين ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور متفرقة بالجسم.

وتم نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى العام، ونقل المصابين إلى قسم الجراحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.