أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير لتبادل الصور “إنستجرام” عن إطلاق ميزة جديدة وصفها الخبراء بالثورية، والتى ستتيح حفظ الصور القديمة بدلًا من حذفها وعدم استرجاعها مجددًا.

وتتيح الميزة الجديدة إمكانية إخفاء وإظهار الصور من جديد دون أي خسائر تذكر، وتأتي الميزة الجديدة مع التحديث الجديد الذي تم طرحه لهواتف “أندرويد” و”آيفون”.

وتاتى الميزة الجديدة بعنوان “archive” والتي تتضح من خلال الصور، وبالضغط عليها تكون قد استفدت منها بمنتهى السهولة، وباتى ذلك مع محاولات “إنستجرام” المملوكة لـ “فيسبوك”، من أجل جذب عدد كبير من المستخدمين، بعد المنافسة الشرسة مع “سناب شات”.